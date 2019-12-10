Новосибирск, , 15:21 — REGNUM Новосибирская область в 2020 году станет площадкой проведения II Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Вопрос рассмотрен на заседании комитета Совета Федерации по международным делам в рамках Дней Новосибирской области в Совфеде в Москве.

По словам первого заместителя губернатора региона Юрия Петухова, главными темами обсуждения станут вопросы парламентского взаимодействия, развития цифровой экономики, сотрудничества в области науки и образования. Делегатами конгресса станут более 300 представителей стран ШОС и БРИКС.

В рамках конгресса пройдут пленарные заседания. Также будет работать гостиная Евразийского женского форума.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках Дней региона в Совете Федерации обсудил с сенаторами проект «Академгородок 2.0».

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