Симферополь, , 15:22 — REGNUM Пренебрежение правом и демонстративное нежелание знать правду — суть доклада о нарушениях прав человека в Крыму Международного уголовного суда ООН. Такое мнение 10 декабря на своей странице в ВКонтакте написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Думаю, что слова «расследование» и «суд» здесь неуместны, поскольку они предполагают как минимум знакомство с ситуацией, заслушивание всех сторон и хоть какие-то конкретные факты. Но ничего подобного и близко нет. Мы видим демонстративное пренебрежение правом и беспристрастностью, демонстративное нежелание знать и говорить правду, использование грубых фальшивок, домыслов и голословных обвинений, навешивание безумных ярлыков. То есть налицо все признаки геббельсовской пропаганды», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный уголовный суд ООН опубликовал отчёт по предварительным расследованиям за 2019 год, в котором отдельную статью отвели ситуации на Украине и Крыму. Авторы документа утверждают, что в Крыму с февраля 2014 года совершались пытки, убийства, незаконные лишения свободы, принуждение к службе в армии, высылка части населения и захват имущества противника, которое «не объясняется нуждами войны», включая частные и культурные ценности.

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