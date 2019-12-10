Дуала, , 15:21 — REGNUM Правительство Камеруна распорядилось о закрытии более 260 школ, которые неформально работали во франкоязычных регионах страны. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, школы были открыты, чтобы помочь адаптироваться учащимся, спасающимся от сепаратистского мятежа в англоязычных регионах Камеруна.

В соответствии с репортажем корреспондента ВВС из Дуалы, где было закрыто около 100 незарегистрированных учреждений, у учеников, которые бежали от боев в англоязычных регионах Камеруна, остались болезненные воспоминания.

«Я покинул Баменду, потому что там была война. Они убивали людей и стреляли из оружия», — рассказал один школьник.

«Мы не могли учиться в Баменде из-за кризиса. Каждый раз, когда мы были в школе, пули попадали в наши классные комнаты, выстрелы были повсюду», — добавил другой.

Мать одного из школьников, Керин Конгдем, рассказала журналистам, как тяжело найти школу в сложившихся условиях.

«Первая школа была закрыта властями, потому что они сказали, что она не была аккредитована. Поэтому нам пришлось искать новую школу в этом году — и даже заплатить регистрационный сбор нам было непросто», — говорит она.

По ее словам, школа, которую она нашла, также работала незаконно и является одной из многих, которые открылись, чтобы помочь адаптировать англоязычных учеников, перемещенных с севера.

Корреспондент ВВС посетил одну из таких незаконных школ, но владелец отказался говорить с журналистами, опасаясь закрытия. Критики правительства заявляют, что власти не предлагают никаких альтернатив детям, когда они закрывают школы.

Однако чиновник по делам среднего образования в округе Дуала Сильвестр Филс Мукалла отрицает это.

«Министр среднего образования дал Ассоциациям родителей-учителей прямое разрешение на строительство большего количества классных комнат в различных школах. Эти ассоциации мобилизовали огромные ресурсы для строительства новых классных комнат. В результате проблема притока [англоязычных беженцев] была решена. Например, в Вури все дети нашли школы», — заявил он.

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