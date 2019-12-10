Новосибирск, , 15:12 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования в связи с уходом из жизни экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, соратникам Юрия Михайлович Лужкова в связи с невосполнимой утратой, — говорится в соболезновании. — Возглавляя Москву — столицу нашей Родины, он многое сделал для москвичей, вёл целенаправленную политику по поддержке ветеранов, малоимущих, многодетных. Именно при Лужкове была проведена масштабная реконструкция Московской кольцевой автомобильной дороги, в городе открывались театры, преображались улицы, строились комфортные современные микрорайоны. Юрий Михайлович умел не только управлять сложнейшим механизмом — Москвой, но и видеть государственные задачи, формулировать их, говорить о них, отстаивать свои взгляды. Ещё в 2008 году он выступал за возвращение Крыма в состав Российской Федерации. Уход из жизни политика и государственника такого масштаба — печальное событие для всех, кто его знал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни сегодня, 10 декабря.