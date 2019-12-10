Оренбург, 10 декабря 2019, 15:12 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил Дмитрию Кулагину, объявившему о сложении полномочий главы Оренбурга, занять должность в правительстве региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
Предложение прозвучало во время встречи Дениса Паслера с Дмитрием Кулагиным и и.о. главы города Владимиром Ильиных 10 декабря.
Напомним, 9 декабря Дмитрий Кулагин заявил об отставке. Автоматически город возглавил первый замглавы города Владимир Ильиных.
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