Иерусалим, , 15:16 — REGNUM Муниципалитет Иерусалима дал добро на строительство в городе американского посольства, об этом 10 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

«Американское посольство получило сегодня зеленый свет от муниципалитета Иерусалима», — говорится в заявлении главы города Моше Лион, цитируемого журналистами агентства.

Планируется, что строительство начнется в течение ближайших шести месяцев, а завершится в течение нескольких лет. В настоящее время ведется поиск места для строительства дипломатического объекта.

Напомним, в конце 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, что вызвало бурю возмущения в мировом сообществе.

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