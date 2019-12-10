Киев, , 15:10 — REGNUM «Гора родила мышь», — так сегодня, 10 декабря, оценила итоги «нормандского саммита» в Париже украинский политик, экс-министр юстиции страны Елена Лукаш.

По ее словам, позитивы от встречи в столице Франции минимальны, риторика знакома, перспективы мира в Донбассе очень туманны.

«Но то что встреча произошла — однозначный плюс. Для таких как я плюс — страдающих ложными надеждами и завышенными ожиданиями», — отметила Лукаш.

Политик призвала Украину «выдыхать» и ждать голосования «Слуги народа» по «особому статусу» Донбасса.

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский ранее сообщил, что нынешний закон об особом статусе Донбасса планируется продлить на год, после чего в Верховной раде будет официально утверждена «формула Штайнмайера» по урегулированию конфликта. Правда, отметил Зеленский, нужны определенные шаги с той стороны, чтобы показать, что стороны действительно приближаются к деэскалации.