Москва, , 15:12 — REGNUM Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин проведут телефонный разговор в ближайшее время, заявил 10 декабря пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков журналистам.

«В ближайшие дни такой телефонный разговор состоится, идет его подготовка», — сообщил Песков.

Об этом он сказал, комментируя слова Эрдогана о том, что он хочет обсудить с Путиным ситуацию в Ливии по телефону.

Напомним, 9 декабря лидер Турции в эфире телеканала ТРТ заявил о необходимости обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным обстановки в Ливии. При этом турецкий лидер подчеркнул, что беседу он хотел бы провести по телефону и до январской встречи с главой России.

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