Москва, , 15:13 — REGNUM Российско-украинские переговоры на высшем уровне в Париже не решили проблему продления договора о транзите газа и урегулирования претензий в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщил 10 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский касались газовой темы в ходе двусторонних переговоров на площадке «нормандского саммита». На встрече 9 декабря присутствовали глава Газпрома Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Стороны озвучили свои подходы, но выйти на окончательные договоренности им пока не удалось. Позиции Москвы и Киева сопоставлены и хорошо известны. Позиция российской стороны последовательна, отметил Песков.

Он добавил, что руководители газовых компаний и профильные министры договорились продолжить свое общение, более того, диалог на экспертном уровне уже произошел «поздно-поздно вечером» после саммита.

Как сообщало ИА REGNUM, на итоговой пресс-конференции «нормандского саммита» Путин заявил, что Украина сможет получать газ на 25% дешевле, чем сейчас, если договорится с Россией о честной работе.

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