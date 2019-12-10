Киев, , 14:56 — REGNUM Встреча в Париже 9 декабря в «нормандском формате» не стала исторической, заявила журналистам сегодня, 10 декабря, депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

По мнению политика, с точки зрения интересов Украины в Париже не произошло ни измены, ни победы.

«Ни подписания мира, ни капитуляции. И скорее, это хорошо для Украины на данном этапе», — заявила Геращенко.

Также в «Евросолидарности» одобрили то, что Зеленский в столице Франции публично «вспомнил о красных линиях» — невозможности федерализации и принципиальности освобождения всей территории Донбасса. По вместе с тем, «прогнозируемо и плохо», что вопросы безопасности не разрешены, потому что «Путин откладывает их на второй план».

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский заявил журналистам, что пока рано говорить, кто взял верх на переговорах в Париже, потому что процесс только начался, и дипломатично будет считать, что саммит завершился вничью.