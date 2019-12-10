Вильнюс, , 14:53 — REGNUM Около парламента Литвы сегодня, 10 декабря, состоялась очередная акция протеста литовских пожарных и спасателей, которые требуют выполнения обещаний властей по увеличению заработной платы и обеспечению техникой для своей работы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Собравшиеся подчеркивали, что, по заранее достигнутому с властями соглашению, к концу 2020 года заработная плата пожарных должна была составлять в среднем по тысячи евро, однако она сегодня в среднем составляет лишь 600 евро, а в проекте бюджета на 2020 год средств до обещанного повышения не предусмотрено.

Пожарные и спасатели упрекали политиков в том, что постепенной повышение должно было проводиться с 2016 года, однако власти, говорили собравшиеся, попросту обманули. Как символ своего положения, пожарные передали в литовский парламент изношенные и дырявые ботинки.

Профсоюзы системы МВД Литвы требуют заложить в бюджете страны дополнительные 9,8 млн евро для зарплат пожарных, 6 млн евро для пограничников, 3,5 млн евро для полицейских и ещё почти 3 млн евро для остальных уставных служащих.