Париж, 10 декабря 2019, 14:49 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не испытывает «большого беспокойства» по поводу пенсионной реформы, сообщает Le Figaro.
Главу государства расспросили об этом на пресс-конференции после саммита в Париже.
В окружении глав России, Германии и Украины Эммануэль Макрон заявил, что «все за столом знают, что реформа необходима для страны».
Издание отмечает, что профсоюзы призывают к продолжению забастовки, которая затронула все государственные службы в течение шести дней.
Напомним, Эммануэль Макрон и Эдуард Филипп примут министров и лидеров большинства вечером 10 декабря.
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