Киев, , 14:58 — REGNUM Переговоры лидеров России, Украины, Франции и ФРГ сдвинули с мёртвой точки вопрос урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил 10 декабря журналистам глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя итоги «нормандского саммита».

По его словам, саммит стал первым шагом, продвинувшим тот процесс, который последние годы находился «в состоянии комы». Он выразил надежду, что в дальнейшем Киев сумеет вернуть контроль над всей территорией Донбасса.

Разумков отметил, что на саммите в Париже был затронут «вопрос Крыма», который ранее никем из украинских политиков на собраниях такого уровня не поднимался. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров «красные линии не пересек».

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры «нормандской четвёрки» по урегулированию в Донбассе прошли в Париже 9 декабря. Там же состоялись первые двусторонние переговоры глав России и Украины. Зеленский заявил, что почувствовал со стороны президента РФ Владимира Путина «уступки», а в целом их переговоры завершились «ничьей».

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