Москва, , 14:45 — REGNUM После «нормандского саммита» в Париже ситуацию для президента Украины Владимира Зеленского можно определить как патовую. Это, конечно, тоже своего рода ничья, но, к сожалению или к счастью, политика — не шахматы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заявление Зеленского о переговорах с Путиным.

«Тут ресурсы времени и количество фигур у игроков не равны изначально. Президенту России Владимиру Путину абсолютно некуда спешить, он может растягивать эту историю до бесконечности.

Напомним, к моменту войны 2008 года ситуация в Абхазии и Южной Осетии была в подвешенном состоянии более полутора десятков лет, и именно невозможность для Саакашвили оставлять её в таком состоянии привела к тому, что он вынужден был «поставить своего короля на атакуемое поле», чего в шахматах делать нельзя.

В схожем положении находится и Зеленский. Пока статус республик не определен, приходится держать войска на линии соприкосновения, платить им зарплату, обеспечивать их. Убрать войска без решения по реинтеграции Донбасса — значит дать сигнал всем другим регионам — можно отделяться.

Начать выполнять условия Минска — то же самое. Плюс, оба этих решения подставят его под удар политических оппонентов и нацбатов. Привлечь силы и средства для решения проблемы сепаратизма военным путём неоткуда.

Отчасти, кстати, экономическое положение ухудшается из-за антироссийских санкций, от которых в политической риторике продолжающейся якобы российской агрессии отказаться не получится. В общем, ничья, она, конечно, ничья, как у той лягушки с цаплей — вопрос лишь в том, кто раньше задохнётся», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Париже, назвав их «ничьей».

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