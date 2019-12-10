Киев, , 14:44 — REGNUM «Нормандский саммит» в Париже 9 декабря показал, что Украина и Россия вообще не сдвинулись в своих точках зрения по урегулированию в Донбассе, заявил сегодня, 10 декабря, глава фракции «Голос» в Верховной раде Сергей Рахманин.

Политик отметил, что Минские соглашения по Донбассу — это путь в никуда, поскольку у тех, кто слушал Владимира Зеленского и Владимира Путина, могло сложиться впечатление, что президенты были на разных мероприятиях.

Рахманин подчеркнул, что представители Москвы и Киева могутвстречаться еще много раз, но по Минским соглашениям не договорятся.

По мнению главы фракции «Голос», Украина должна обезопасить себя от эскалации боевых действий и, соответственно, надо было договариваться о режиме полного длительного прекращения огня, и только после говорить об остальном.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский заявляет, что Украина должна получить контроль над границей перед местными выборами в Донбассе, хотя в Минских соглашениях утверждается совершенно обратное. Президент Украины признал, что Россия не хочет менять минские соглашения, однако надеется со временем переудебить Москву.