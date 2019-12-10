Бишкек, , 14:42 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков планирует посетить с официальным визитом Саудовскую Аравию 15−17 декабря 2019 года. Об этом заявил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, сообщили 10 декабря в пресс-службе главы государства.

По его словам, Жээнбеков встретится с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдельазиз Аль Саудом и наследным принцем Мухаммадом бин Салман бин Абдель Азиз Аль Саудом.

Кроме того, глава государства планирует провести переговоры с председателем Маджлиса, а также с главой Саудовского фонда развития и президентом Исламского банка развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что в республике планируют построить 300 школ на средства, выделенные фондом Саудовской Аравии.

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