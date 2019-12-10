Калининград, , 14:37 — REGNUM В связи с кончиной экс-мэра Москвы Юрия Лужкова губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 10 декабря, выразил соболезнования.

«В последние годы он связал свою жизнь с агропромышленным комплексом Калининградской области, уделял внимание вопросам развития региона, делился своим огромным профессиональным, жизненным опытом. У нас с ним были большие планы, у него были интересные идеи в сельхозпереработке. Мы надеемся, что предприятие, которое он создал в Озерском городком округе, продолжит развитие. Его уход из жизни — это утрата не только для нашего региона, для всей страны. Искренне разделяю горе, постигшее семью», — говорится в обращении Антона Алиханова. Его слова цитирует пресс-служба правительства Калининградской области.

Как отмечает калининградский портал klops.ru, Лужков является владельцем ООО «Частный конный завод «Веедерн» в Озёрском районе Калининградской области. В 2017 году запустил производство грибов. Появился бренд сыров «Медовые лужки», под которым в торговые сети поставлялись бри, камамбер и адыгейский сыр. В феврале 2019-го агрохолдинг Лужкова начал производство в регионе перепелиного мяса, а до этого открыл производство перепелиных яиц. В начале года компания Лужкова начала поставлять в столицу калининградскую гречку.