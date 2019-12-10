Калининград, 10 декабря 2019, 14:37 — REGNUM В связи с кончиной экс-мэра Москвы Юрия Лужкова губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 10 декабря, выразил соболезнования.
Как отмечает калининградский портал klops.ru, Лужков является владельцем ООО «Частный конный завод «Веедерн» в Озёрском районе Калининградской области. В 2017 году запустил производство грибов. Появился бренд сыров «Медовые лужки», под которым в торговые сети поставлялись бри, камамбер и адыгейский сыр. В феврале 2019-го агрохолдинг Лужкова начал производство в регионе перепелиного мяса, а до этого открыл производство перепелиных яиц. В начале года компания Лужкова начала поставлять в столицу калининградскую гречку.