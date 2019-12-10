Киев, , 14:34 — REGNUM Важный итог парижской встречи глав Украины, Франции, Германии и России — «нормандский формат» миротворческих переговоров по Донбассу умирает на наших глазах, заявил сегодня, 10 декабря, украинский политолог Виктор Небоженко.

Эксперт отметил, что никто из участников нормандского формата так и не предложил приемлемой компромиссной формулы мира в Донбассе, все президенты «тянули в свою сторону». Соответственно, считает Небоженко, по сути встреча в Париже закончилась ничем.

«Все серьезные решения отложены на четыре месяца — это провал формата. Стоило ли собираться главам государств, чтобы обсудить и подтвердить то, что могли бы и без них сделать дипломаты и эксперты, и чиновники ОБСЕ на более низком уровне (разведение войск, обмен пленными, мониторинг и т д). Не случайно участники парижской встречи больше переживали за газовой договор между Россией и Украиной — это сейчас больше волнует Европу, а не Донбасс», — подчеркнул эксперт.

Небоженко считает, что после «гибели» «нормандского формата» сторонам придется вернуться в самому перспективному, но неудобному для Кремля, формату переговоров — Женевскому, в котором присутствуют США. Вместе с тем, эксперт считает, что Женевский формат может реально заработать только после выборов президента США.

ИА REGNUM напоминает, что в официальном заявлении по итогам саммита говорится, что Минские договоренности продолжают служить основой «нормандского формата», государства-участники которых привержены к их полной имплементации. В свою очередь, Зеленский отметил, что комплексное решение всех вопросов по Донбассу невозможно без обеспечения главного компонента — безопасности. Следующая встреча в «нормандском формате» ориентировочно состоится через 4 месяца.