Бишкек, , 14:30 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков планирует посетить с официальным визитом ОАЭ. Об этом сообщили 10 декабря в пресс-службе главы государства.

Заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков уточнил, что киргизский лидер посетит ОАЭ 11−12 декабря по приглашению наследного принца Абу-Даби, шейха Мухаммеда бин Заед Аль Нахайана.

По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд двусторонних документов в сферах образования, культуры, туризма, а также в рамках реализации совместных инфраструктурных проектов. Планируется также подписать соглашение о строительстве Исламской академии в Бишкеке.

Напомним, планы по открытию Исламской академии в Киргизии возникли после переговоров президента республики Сооронбая Жээнбекова с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи в феврале 2019 года.

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