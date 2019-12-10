Сеул, , 14:32 — REGNUM 10 декабря в Сеуле состоялась встреча министров культуры Южной Кореи и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства.

По их словам, министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Пак Ян У и министр культуры и развития ОАЭ Нура бинт Мохаммед Аль-Кааби сошлись во мнении относительно обогащения культуры стран посредством различных обменов в области музыки, искусства, хореографии и литературы.

В рамках встречи стороны договорились провести культурных мероприятий. В течение следующего года представители Южной Кореи проведут и организуют в ОАЭ лекции о культуре, фестиваль корейской музыки в Абу-Даби, выставку современного искусства, музыкальные выступления с использованием традиционных инструментов, а также чтение корейских стихов на арабском.

В свою очередь, представители ОАЭ также планируют организовать в Южной Корее ряд мероприятий.

Отметим, что культурные мероприятия пройдут в честь 40-летия установления дипломатических отношений между странами. Известно, что по завершении встречи представители двух стран подписали меморандум о взаимопонимании.