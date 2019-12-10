Рига, , 14:26 — REGNUM Ответственный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы призвал представителей Венецианской комиссии оценить законность ликвидации образования на русском языке в Латвии. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным журналистов, на декабрьском заседании представителей комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы вместе с международными экспертами был рассмотрен вопрос «о фактической ликвидации востребуемой в Латвии системы билингвального образования».

После чего, отмечают сотрудники СМИ, было принято решение просить Венецианскую комиссию дать оценку, насколько решение латвийских властей соответствует правам человека и стандартам демократии.

В целом, члены комитета и эксперты признали, что во многих государствах ЕС наблюдается быстрое «наступление на права меньшинств», а их положение «стремительно ухудшается».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Латвии решились на ликвидацию не только среднего и высшего образования на русском языке, но и ликвидацию всех детских садов для русскоязычных.

Читайте также: В Латвии не собираются выслушивать русскоязычных при ликвидации школ