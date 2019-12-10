Минск, , 14:33 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что после 20 декабря ему вновь придется встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 10 декабря Лукашенко заявил на встрече с главой администрации президента Игорем Сергеенко и председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой, сообщает агентство БелТА.

На второй встрече с лидером России глава Белоруссии рассчитывает расставить точки над «i» в экономической сфере. По словам Лукашенко, встреча президентов может пройти в Минске, либо каком-нибудь другом месте.

«Думаю, мы найдем место, где встретиться. Возможно, еще придется после 20-го (декабря — ред.) встретиться и с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над «i» по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик», — подчеркнул президент.

Как передавало ИА REGNUM, 7 декабря главы России и Белоруссии провели встречу в Сочи, где обсудили вопросы интеграции. В тот же день глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил, что Путин и Лукашенко встретятся 20 декабря в Санкт-Петербурге.

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