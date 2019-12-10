Тбилиси, , 14:31 — REGNUM Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» потеряла доверие и у грузинского народа, и у представителей международного сообщества. Такое заявление 10 декабря сделал вице-президент Парламентской ассамблеи (ПА) «Евронест» Андрюс Кубилюс на пресс-конференции в Тбилиси.

«Правящая партия, не выполнив обещания, потеряла доверие как своего населения, так и на международном уровне», — сказал представитель Европарламента.

Он также отметил, что для членов ассамблеи важно, чтобы «Грузинская мечта» восстановила доверие. Кубилюс подчеркнул, что делегация «Евронеста» будет следить за событиями в Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, ПА «Евронест» — один из инструментов проекта «Восточное партнерство», который предполагает сближение с Евросоюзом Белоруссии, Молдавии, Грузии, Украины, Азербайджана и Армении. Очередная сессия ассамблеи проходит в Тбилиси с 8 по 10 декабря.

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