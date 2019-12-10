Киев, , 14:22 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятнее так», — написал депутат.

По его словам, соответствующий закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка и направлен «на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2019 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в стране.

Закон обязывает свободно владеть государственным языком госслужащих, офицеров, дипломатов, адвокатов, нотариусов, сотрудников патронатных служб, руководителей учебных заведений, педагогов и научных сотрудников учебных заведений, медицинских работников.

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