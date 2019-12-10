Кызыл, , 14:21 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о том, что для него значит Родина. Видео со своеобразным «интервью», данным им в процессе написания картины, появилось на странице главы Республики Тува Шолбана Кара-оола в соцсети «Вконтакте».

Министр обороны высказался и о тех, кто переезжает в другие страны Скриншот страницы главы Тувы Шолбана Кара-оола в соцсети «Вконтакте»

По словам министра, проще рассказать о том, что не любишь или ненавидишь, но гораздо сложнее описать чувства, связанные с любовью, с хорошими и добрыми воспоминаниями.

«Родина — это то место, которое ты считаешь своей Родиной. Но не у каждого человека есть возможности обозначить Родину. У кого-то в памяти сохранилось то, что хочется вспоминать и к чему хочется возвращаться, что он ценит, о чём рассказывает другим, куда он зовёт своих друзей и знакомых», — отметил он.

Однако есть и те, кто не очень хотел бы, что кто-то знал о его Родине. Сергей Шойгу заметил, что не совсем понимает людей, которые переезжают из одной страны в другую.

«Переезжают не на работу, не из-за жизненной или служебной необходимости, а переезжают по собственному желанию. И туда, когда они приехали — это для них Родина. Я их не осуждаю, но мне их сложно понять, и сложно оценить подобные вещи», — рассказал министр обороны.

В заключении он, заканчивая картину, заявил о намерении вернуться в Туву, «что бы ни произошло».

Напомним, Шойгу также рассказал о том, что всегда хотел рисовать. Как сообщало ИА REGNUM, у главы Тувы есть несколько картин министра, которые он намерен передать в Краеведческий музей.

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