Москва, , 14:20 — REGNUM Бывший мэр Москвы Юрий Лужков смог вывести столицу России из тяжелейшего кризиса и всегда работал на благо москвичей. Об этом журналистам заявил бывший заместитель мэра Москвы и коллега Лужкова, ныне депутат Госдумы Владимир Ресин («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

«Москва, которая досталась Лужкову, была в тяжелейшем состоянии… Пустые полки, грязные улицы, ничего не хватало, криминал, в театр люди боялись прийти. Но он сумел за 18 лет, которые он возглавлял Москву сделать то, что требовало то время, в которое он работал. Он вывел Москву и москвичей из того тяжелейшего кризиса», — вспомнал Ресин.

По его словам, в ходе своей работы Лужков решал многие проблемы москвичей. Это и снос и расселение пятиэтажек, и воссоздание Храма Христа Спасителя, и решение вопроса по Манежу, и воссоздание Гостиного двора.

«Конечно, горестно было встретить сегодня это извещение. Причем смерть — неожиданная и непонятная для такого, я считаю, здорового человека, полного сил», — отметил Ресин.

Юрий Лужков скончался на 84 году жизни во время операции на сердце. В пресс-службе Мосгордумы уже сообщили, что бывшего мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище.