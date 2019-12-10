Киев, , 14:12 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что во время продолжения переговоров с Россией по транзиту топлива возможна «газовая война». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Украина продолжит переговоры по газу, в которых возможна «газовая война», — написал он.

Вместе с тем, отметил он, Киев полностью готов к этому — «хранилища наполнены», логику Украины «поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а «Северный поток — 2» — недостроен».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продление со следующего года контракта на транзит газа из России в Европу через украинскую территорию имеет большие шансы.

Отметим, 6 декабря руководство «Нафтогаза» выдвинуло окончательные условия для заключения нового контракта на транзит российского газа, согласно которому Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража.

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