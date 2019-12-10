Алжир, , 14:17 — REGNUM Двое бывших премьер-министров Алжира были осуждены по обвинению в коррупции, об этом 10 декабря сообщает Associated Press.

По данным журналистов, за решетку отправятся Абдельмалек Селлаль, занимавший пост главы правительства с 2012 по 2014 годы и, после небольшого перерыва, с 2014 по 2017 годы, а также Ахмед Уяхья, руководивший правительством с 1995 по 1998 году, затем с 2003 по 2006 годы, с 2008 по 2012 годы и с 2017 по 2019 годы.

Уяхья приговорен к 15 годам тюрьмы и штрафу в размере $16 тыс., его коллега проведет в тюрьме 12 лет и выплатит штраф в размере $8 тыс.

Оба осужденных премьер-министра работали при президенте страны Абделазизе Бутефлика, который был вынужден уйти в отставку после массовых акций протеста.

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