Москва, , 14:09 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи с уходом Юрия Лужкова, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

«Нас связывали рабочие отношения… Он любил много и инициативно строить, построил МКАД», — отметил Зюганов.

Лужков занимался и политическим строительством, добавил депутат.

«Я не разделял многие его идеи и подходы, но он поддерживал народные инициативы, народные предприятия», — сказал коммунист.

«В целом Лужков был весьма деятельным и грамотным человеком, с удовольствием пел песни с Кобзоном», — отметил Зюганов.