Екатеринбург, , 14:24 — REGNUM О дальнейшей судьбе Универсиады-2023 в Екатеринбурге после скандального решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) выскажутся президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом заявила спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Председатель призналась, что решение по Универсиаде окончательно не принято, но выразила надежду на проведение игр в Екатеринбурге.

«Буквально в середине недели председатель правительства и президент выскажутся по этому поводу», — сказала Бабушкина.

Как сообщало ИА REGNUM, исполком WADA на четыре года лишил РФ права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Проводить их Россия тоже не имеет права.

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