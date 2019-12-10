Тбилиси, , 14:09 — REGNUM Ряды правящей партии в Грузии «Грузинская мечта» покинул депутат парламента Александр Эрквания. Об этом он 9 сентября заявил журналистам, передает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По словам парламентария, для ухода накопилось много причин, и противостояние сторон по вопросу о выборной реформе является одной из них. Как сказал Эрквания, по данной проблеме не было никаких консультаций с лидером партии Бидзиной Иванишвили.

«Вообще не было ни встреч, ни консультаций. Потом скажу все», — сказал Эрквания.

Напомним, шесть депутатов парламента Грузии от партии «Грузинская мечта» в конце ноября на фоне протестов оппозиции вышли из фракции большинства и создали новую.

Как передавало ИА REGNUM, с середины ноября оппозиционные силы в Грузии объединились, чтобы добиться проведения выборной реформы до парламентских выборов 2020 года. Правящая партия препятствует этому. Представители власти заявляют, что требования оппозиции противоречат конституции и предлагают изменения вводить с 2024 года. Оппозиционные партии и движения начали проводить массовые уличные акции.