Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Министр обороны Латвии Артис Пабрикс принял участие в форуме по национальной безопасности США (Калифорния), который сегодня носит имя одного из бывших американских президентов Рональда Рейгана. Об этом пишет портал Sargs.lv.

По данным журналистов, в ходе форума Артис Пабрикс заявил заместителю секретаря по Безопасности США Джону Руду о необходимости нарастить объём военной помощи Латвии со стороны США. Вклад Соединённых Штатов в усиление региональную безопасность, по мнению Пабрикса, незаменим.

Об этом же Артис Пабрикс говорил с конгрессменами Майклом Тернером (штат Огайо) и Доном Бэконом (штат Небраска).

Напомним, на форуме в США ежегодно обсуждаются вопросы развития вооружённых сил, стратегия и отношения с союзниками.