Москва, , 13:58 — REGNUM На сегодняшний день пока рано говорить о точных сроках наступления мира на Юго-Востоке Украины, считает глава ДНР Денис Пушилин. Об этом он заявил 10 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя итоги саммита «нормандской четверки».

«Элементы ухода от выполнения всех обязательств, элементы манипуляции используются командой Зеленского ровно те же, что использовала команда Порошенко, — сказал Пушилин. — Это говорит о том, что прорыва, увы, не случилось. Говорить о точных сроках наступления мира рано, и нам надо оставаться сильными. Без прямого диалога полноценно разрешить конфликт не получится. Нужен только прямой диалог, и мы по-прежнему к нему готовы. А отговорки президента Украины, по поводу каких-то других переговорщиков, звучат по меньшей мере нелепо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины заявили, что переговоры в «нормандском формате» прошли «очень успешно». Сам Зеленский после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что не может сказать, кто оказался в большем выигрыше по результатам переговоров.

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