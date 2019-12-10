Москва, 10 декабря 2019, 13:58 — REGNUM На сегодняшний день пока рано говорить о точных сроках наступления мира на Юго-Востоке Украины, считает глава ДНР Денис Пушилин. Об этом он заявил 10 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя итоги саммита «нормандской четверки».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины заявили, что переговоры в «нормандском формате» прошли «очень успешно». Сам Зеленский после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что не может сказать, кто оказался в большем выигрыше по результатам переговоров.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине увидели: Зеленский уставший, нервозный и отчасти разочарованный