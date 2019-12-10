Москва, , 13:51 — REGNUM Самым важным итогом саммита «нормандской четвёрки» стало то, что президент Украины Владимир Зеленский взял на себя обязательства по полноценному выполнению Минских соглашений. Об этом 10 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы наблюдали за тем, что происходило в «нормандском формате», — сказал Пушилин. — Самое важное — это то, что президент Украины документально взял на себя обязательства по полноценному выполнению Минских соглашений. Что касается остальных моментов, то, конечно, есть некоторые элементы разочарования. Для нас важно достижение мира, и предшествовать этому могло бы разведение войск по всей линии соприкосновения. Со стороны Украины этого сделано не было. Украина по надуманным причинам смогла выйти только на три участка».

Как подчеркнул Пушилин, учитывая тот факт, что на предыдущих трёх участках войска разводились три года, то в ДНР не очень оптимистично настроены в отношении Украины.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Руслан Бортник (Украина) заявил, что за три года с последней встречи «нормандской четвёрки» позиции Украины (несмотря на выборы) и России не поменялись, а потому «вероятность стратегических компромиссов крайне низкая, то есть полноценного мира в ближайшее время не будет».

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