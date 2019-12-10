Москва, 10 декабря 2019, 13:51 — REGNUM Самым важным итогом саммита «нормандской четвёрки» стало то, что президент Украины Владимир Зеленский взял на себя обязательства по полноценному выполнению Минских соглашений. Об этом 10 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Как подчеркнул Пушилин, учитывая тот факт, что на предыдущих трёх участках войска разводились три года, то в ДНР не очень оптимистично настроены в отношении Украины.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Руслан Бортник (Украина) заявил, что за три года с последней встречи «нормандской четвёрки» позиции Украины (несмотря на выборы) и России не поменялись, а потому «вероятность стратегических компромиссов крайне низкая, то есть полноценного мира в ближайшее время не будет».
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