Рига, , 13:46 — REGNUM Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс считает, что после введение санкций США против мэра Вентспилса Айвара Лемберга, а также Вентспилсского свободного порта, Латвийской ассоциации транзитного бизнеса, Агентства развития Вентспилса и Ассоциации развития бизнеса, необходимо как можно быстрее прекратить любые контакты с этими компаниями. Об этом сообщает портал NRA.

Министр призвал все государственные организации, предприятия и бизнесменов срочно выйти из состава Латвийской ассоциации транзитного бизнеса, Агентства развития Вентспилса и Ассоциации развития бизнеса, чтобы не подвергать риску свой бизнес.

Отмечается, что 10 декабря состоится заседание правительства Латвии, на котором будет в срочном порядке рассмотрен вопрос о дальнейших действиях со стороны властей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти США включили мэра Вентспилса в так называемый список Магнитского и ввели против него санкции.

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