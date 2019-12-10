Москва, , 13:40 — REGNUM Политическая судьба Юрия Лужкова, который считался «большим государственником» и был «достаточно конъюнктурен», была предрешена: в 2000-ые годы формировалась другая конфигурация власти, и такие тяжеловесы «более не нужны были» Владимиру Путину. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

«Юрий Лужков войдет в историю как политик, адаптировавшийся к переходным 1990-м годам и позиционировавший себя «на коне» на фоне других регионов. Учитывая материально-техническую базу Москвы, это было не сложно. Как политик он был достаточно конъюнктурен: неслучаен его союз с видными деятелями парада суверенитетов (Минтимером Шаймиевым, Муртазой Рахимовым, Эдуардом Росселем и другими). Однако когда в конце 1990-х политическая конъюнктура поменялась, он стал большим государственником.

Впрочем, его политическая судьба была предрешена. Такие политические тяжеловесы более не нужны были Владимиру Путину. Формировалась иная конфигурация власти.

Полагаю, у многих москвичей более старшего поколения он оставил о себе добрую память. Комментарии Лужкова по политическим и хозяйственным вопросам всегда привлекали внимание. По своему типажу он был похож на Ельцина, Черномырдина. Сейчас время такие политиков ушло: настало время технократов, спокойно и уверенно делающих свою работу», — считает Дмитрий Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, на 84-м году жизни скончался Юрий Лужков, который был мэром Москвы боле 18 лет, с 1992 по 2010 годы. 28 сентября 2010 года президент Дмитрий Медведев отстранил Лужкова от должности мэра Москвы в связи с утратой доверия. После отставки Лужков занимался бизнесом, литературной и преподавательской деятельностью.