Москва, , 13:37 — REGNUM Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников уверен, что память бывшего мэра столицы Юрия Лужкова будет увековечена в Москве.

«Были разные оценки его работы, но мы, безусловно, должны отдать дань памяти этому блистательному политику. Уверен, что его память будет увековечена в Москве», — написал Шапошников на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Лужков ушел из жизни на 84 году сегодня, 10 декабря, при проведении операции на сердце в одной из клиник Мюнхена. Семья бывшего столичного градоначальника планирует похоронить его в Москве.

Лужков занимал пост мэра российской столицы с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года.

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