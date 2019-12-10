Донецк, , 13:28 — REGNUM Донецкая Народная Республика по-прежнему готова к прямым переговорам с Киевом ради урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

По его словам, донецкие власти не раз заявляли, что без прямого диалога с руководством Украины полноценного разрешения конфликта не произойдёт. При этом президент Украины Владимир Зеленский приводит нелепые отговорки о каких-то других переговорщиках, добавил Пушилин.

«Нужен только прямой диалог, и мы по-прежнему к нему готовы», — подчеркнул глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости прямого разговора Зеленского с руководителями республик Донбасса заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Ключ к урегулированию находится в Киеве», — заявил он.

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