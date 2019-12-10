Москва, , 13:15 — REGNUM Координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко обратился в министерство внутренних дел с просьбой отменить госпошлины за получение российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщает 10 декабря РИА Новости.

«Я обратился к министру внутренних дел с просьбой об отмене необходимости уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ для жителей, постоянно проживающих на территориях ДНР и ЛНР, учитывая соотношение реальных доходов населения, размеров госпошлины», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ДНР и ЛНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. В июле российский лидер также подписал указ об увеличении числа граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Всего с апреля 2019 года на получение российского гражданства подали заявление 160 тыс. жителей ДНР и ЛНР. При этом гражданами России уже стали 125 тыс. жителей республик.

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