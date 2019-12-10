Анкара, , 13:16 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 10 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

«Наконец двое террористов РПК в северной части Сирии сбежали и сдались нашим пограничным службам в Суруче», — говорится в заявлении министерства внутренних дел провинции Шанлыурфа, цитируемым журналистов агентства.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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