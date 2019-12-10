Москва, , 13:11 — REGNUM

Исторической заслугой Юрия Лужкова стал его вклад в сохранение Крыма русским, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 10 декабря.

Юрий Лужков скончался 10 декабря в Мюнхене. Он был мэром Москвы с 1992 по 2010 год.

«В те годы, когда Юрий Михайлович Лужков был в опале, наша страна пережила великое событие: возвращение в Россию Крыма и Севастополя. Оно потребовало большой политической смелости, воли, большого труда многих и многих людей в России и в Крыму.

Сегодня с особой горечью я хочу напомнить, что в этой связи в 2014 году и позже почти не прозвучало имя Лужкова. Не знаю, вспоминали ли его тогда сами крымчане и севастопольцы — из наших центральных СМИ узнать это было невозможно.

Уверен, что героический порыв жителей Крыма, их сплочённость и целеустремлённость стали результатом в немалой степени и той политической поддержки и материальной помощи, которые Крым и, прежде всего, Севастополь получали благодаря позиции Юрия Михайловича. У регионов Юго-Востока Украины такого товарища не нашлось.

Можно, конечно, сказать, что из субъектов Российской Федерации только Москва обладала достаточными для оказания такой поддержки материальными ресурсами… Но — зачем?

Если бы власти Санкт-Петербурга начиная с 1990-х годов заняли по отношению к интересам России и русских в Прибалтике хотя бы наполовину такую же патриотическую позицию, как Юрий Михайлович Лужков — по Крыму (да и к тем же Латвии, Литве и Эстонии), многое там сегодня в восприятии России и в русском движении было бы иначе.

Поэтому сегодня хочу добрым словом помянуть Юрия Михайловича и особенно поблагодарить его за Крым и Севастополь!» — отметил Михаил Демурин.