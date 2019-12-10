Москва, , 13:07 — REGNUM Экс-мэр Москвы Юрий Лужков обладал редкими хозяйственными качествами, он умел работать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский журналистам.

«Память о нем сохранится надолго и в сердце всех москвичей и многих других, кто приезжал в Москву и радовался, что у нас такая цветущая столица», — заявил Жириновский.

Он останется в памяти человеком очень деятельным, активным, отметил парламентарий.

«Таких мэров нам сегодня не хватает в плане заботы о городе. У него была редкая, так сказать, хозяйственная рука — брался за что-то и это делалось: ремонт, дома, дороги или питание. В этом смысле, конечно, о нем память останется как о человеке, который умел работать и заражал этим умением. Поэтому мы скорбим», — сказал парламентарий.

На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

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