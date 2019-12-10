Ташкент, , 13:06 — REGNUM Закон «О государственном бюджете Узбекистана на 2020 год» подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, пишет 10 декабря газета «Народное слово».

Документом утверждены бюджетные параметры на 2020 год, а также бюджетные ориентиры на 2021−2022 годы. Общий объем дохода и расхода государственного бюджета сведен в отдельные приложения, которые будут опубликованы в печати.

Объем резервного фонда правительства Узбекистана в 2020 году составит 731 млрд сумов ($76,9 млн). Резервный фонд местных бюджетов поручено сформировать на уровне 1,5% от общих расходов. Согласно закону, предельный объем внешних заимствований на имя республики или под гарантии правительства не должен превышать $4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла закон «О государственном бюджете на 2020 год» 21 ноября 2019 года. Депутаты сената одобрили документ 30 ноября 2019 года.

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