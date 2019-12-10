Новосибирск, , 12:53 — REGNUM Из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) под вопросом оказались несколько матчей чемпионата мира по волейболу в 2022 году и молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году в Новосибирске. Однако мэр города Анатолий Локоть уверен, все запланированные мероприятия провести необходимо.

«Мы обсуждали с губернатором (губернатор Новосибирской области Андрей Травников — прим. ИА REGNUM) разные варианты. Для нас важно, что мы приступили к строительству и отступать не будем. Это общее мнение, учитывая заявление президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, который подчёркивает, что если решение принято, то нужно мероприятие проводить. Отказываться от него — это очень плохой прецедент. Мы будем реализовывать все намеченные планы», — цитируют «Новосибирские новости» Анатолия Локтя.

Как сообщало ИА REGNUM, в новосибирском министерстве физической культуры и спорта ранее заявили, что пока продолжают готовиться к соревнованиям.

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