Москва, 10 декабря 2019, 12:50 — REGNUM Самое главное, что саммит «нормандской четвёрки» не был провален, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 10 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договариваться с президентом России Владимиром Путиным «очень сложно», потому что Путин каждый вопрос «разбирает на детали», после чего стороны «начинают даже каждое слово урегулировать», тогда как сам он — «быстрый человек», такой, что «раз раз, договорились».
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