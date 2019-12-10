Москва, , 12:50 — REGNUM Самое главное, что саммит «нормандской четвёрки» не был провален, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 10 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Нормандский формат не провален. И это, наверное, главное. У Зеленского было крещение. Он вёл себя более-менее достойно, за исключением последнего вопроса, где он сорвался на «Крым наш! Победа! Оккупированные территории!». Понятно, что это для внутренней аудитории было сказано. Если бы не такие моменты, то можно было бы сказать, что саммит прошёл достойно. Надо также отметить, что это первая пресс-конференция после саммита. Раньше не было. Это невозможно было представить с Порошенко», — сказал Журавлев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договариваться с президентом России Владимиром Путиным «очень сложно», потому что Путин каждый вопрос «разбирает на детали», после чего стороны «начинают даже каждое слово урегулировать», тогда как сам он — «быстрый человек», такой, что «раз раз, договорились».

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