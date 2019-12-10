Тбилиси, , 12:59 — REGNUM Во время переговоров на 50-м раунде Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье грузинская сторона намерена сделать главной темой вопрос освобождения грузинского военного врача Важи Гаприндашвили, задержанного пограничниками Южной Осетии за нарушение границы. Об этом 10 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на МИД Грузии.

Также сообщается, что Грузию на переговорах будет представлять заместитель грузинского министра иностранных дел Лаша Дарсалия.

Стоит отметить, лидер партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе уже сделала публичное заявление, что Гаприндашвили вернется домой уже на этой неделе.

Между тем, на предыдущей сессии Женевских дискуссий не успели в полной мере обсудить вопрос о создании грузинской стороной блокпоста вблизи южноосетинского села Уиста (Цнелис). Цхинвал считает данный инцидент провокацией. Этот вопрос планируют поднять на предстоящей сессии представители Южной Осетии.

Как передавало ИА REGNUM, 50-й раунд Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет в Женеве 10 декабря. В данном формате обсуждается вопрос урегулирования отношений между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.

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