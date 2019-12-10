Москва, , 12:44 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова.

«Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека», — написал Собянин на своей странице в Twitter.

По его словам, Лужков возглавлял Москву в сложный постсоветский период и много сделал для города и москвичей. Собянин выразил соболезнования родным и близким Лужкова.

Напомним, ранее источник в окружении Лужкова сообщил, что бывший мэр Москвы находился в Европе. Также СМИ сообщали, что Лужкову проводили операцию на сердце в одной из клиник в Мюнхене.

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