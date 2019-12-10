Джакарта, , 12:43 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что состав наблюдательного совета комиссии по искоренению коррупции (КПК) сформирован, сообщает Kompas.

«Это окончательно», — заявил Джоко Видодо в Джакарте.

Издание отмечает, что наблюдательный совет комиссии по искоренению коррупции, состоящий из пяти человек, является новой структурой. Существование наблюдательного совета регулируется пересмотренным законом о КПК, а именно законом № 19 от 2019 года. Председатель и члены наблюдательного совета избираются президентом через отборочную комиссию. Однако для формирования первого наблюдательного совета в законе предусматривается, что президент назначит членов совета напрямую.

«Поверьте, что избранными будут те, у кого будет хороший авторитет», — отметил Джоко Видодо.

Известно, что инаугурация наблюдательного совета состоится 21 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдательному совету поручено осуществлять надзор за выполнением обязанностей и полномочий комиссии по искоренению коррупции, предоставлять разрешения на прослушивание телефонных разговоров и конфискацию.

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