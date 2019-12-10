Москва, , 12:33 — REGNUM В возрасте 83 лет ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков, об этом 10 декабря «Интерфаксу» подтвердил источник в его окружении.

«Он находился в Европе. Пока больше ничего сказать не могу», — сказал собеседник издания.

Напомним, ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что Лужкову проводили операцию на сердце в одной из клиник в Мюнхене. Лужков занимал пост столичного градоначальника с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. В отставку его отправил тогдашний глава государства Дмитрий Медведев в связи «утратой доверия».

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