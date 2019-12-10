Мванза, Танзания, , 12:40 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули объявил об амнистии 5533 заключенных. Об этом предает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv).

По информации телеканала, президент сделал данное заявление в рамках празднования 58-летия обретения Танганьикой независимости, прошедшего 9 декабря в городе Мванза.

«Во время посещения тюрем я отметил их наполненность. На сегодняшний день заключенными являются 17 457 человек, в то время как тюремная система страны рассчитана на содержание 18 256 человек, и это очень большое число, кроме того, среди заключенных есть те, кого осудили за мелкие правонарушения, такие как, например, кража кур или ссора с возлюбленными», — заявил Магуфули.

«Положение дел в тюрьме Бутимба крайне меня разочаровало, и, признавая то, что все религии учат нас прощению, и веря в то, что многие заключенные раскаиваются в своих преступлениях, я реализую свои конституционных полномочия и амнистирую 5533 заключенных», — подчеркнул он.